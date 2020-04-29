"Ни одной женщине не пожелаю": супруга звезды российского футбола о потере ребенка

Вячеслав и Екатерина счастливы в браке уже восемь лет. У супругов есть общий сын, также они воспитывают еще двух детей, мамой которых является бывшая избранница футболиста. Малафеев стал вдовцом в 2011 году.
О том, что нынешняя супруга ждет еще одного ребенка, Вячеслав узнал в конце прошлого года. Возлюбленные были счастливы, что скоро их станет шестеро. Находясь в ожидании радостного события, семейство отправилось на Бали. Там Малафеевы провели некоторое время: загорали, лежали на берегу океана и, конечно, строили планы на будущее.
Вернувшись домой, Екатерина отправилась на УЗИ. Выяснилось страшное – у женщины замерзшая беременность. Врачи сказали, что у плода нет сердца.
"Ни одной женщине не пожелаю пережить подобное. Было очень тяжело", – написала Малафеева в своем инстаграм-аккаунте.
Екатерине пришлось сделать медикаментозный аборт. Однако недавно врачи сообщили ей, что придется оперировать еще раз, чтобы избавиться от негативных последствий неудачной беременности.
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