"Не ребенок, а отщепенец": всплыло шокирующее заявление Гогена Солнцева об аборте

Мужчина рассказал о любовном треугольнике, который был в его жизни. Страсти кипели нешуточные. Артист поведал о драках, ссорах и любви, которые имели место в отношениях с девушками Галиной и Викторией. Гоген Солнцев не скрывает, что получал настоящее удовольствие от осознания, что о нем мечтают сразу две женщины.
После вопроса журналистки, знает ли он о нежелательных беременностях, которые могли случиться с его любовницами, артист начал извиваться, как уж на сковородке. "Я доверял на тот момент и одной, и второй, поэтому обвинять их сейчас их в каких-то двуличных вещах, как мне тогда казалось с возраста юного... И диктовало желание уйти от ответственности. За какие-то вещи, конечно, стыдно", – пытался уйти от коварного вопроса Гоген Солнцев.
Мужчина уточнил, что тогда не работал и не может себе представить ситуацию, в которой у него все-таки появился наследник в тот период.
"Ну вот родила бы она. И что? Это был бы не ребенок, а отщепенец в тот момент. Это все было бы отвратительно и ужасно", – делится воспоминаниями артист.
Он считает, что тогда сам еще был незрелым человеком, поэтому не уверен, что смог бы что-то дать тому, кого привел в этот мир.
"Я не говорю, что я за прерывание беременности, это страшный грех, этого делать нельзя. Но меня греет мысль, что это могла быть и проверка некая от девушки, чтобы понять, как к ней относятся", – оправдывается шоумен.
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