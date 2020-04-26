Поплыл овал лица: Саша Зверева подурнела из-за беременности

Саша Зверева рассказала, как протекает ее очередная беременность. Девушка пожаловалась на серьезные проблемы с фигурой и утратившее красоту лицо.



Некогда популярная певица, а ныне бизнесвумен с ПМЖ в Калифорнии Саша Зверева ждет четвертого ребенка. Девушка долго скрывала от фанатов, что снова беременна, но в прошлом месяце все-таки призналась, что ждет малыша. Сейчас Зверева замужем за американцем Даниэлем и вскоре на свет появится их общий наследник.



В своем блоге в Инстаграм 39-летняя молодая мама посетовала, что четвертная беременность проходит тяжелее предыдущих. Саша Зверева заметила серьезные изменения во внешности и жалуется, что ей тяжело с таким огромным животом. "Меня стал раздавливать живот. Вот прямо лежу, и меня вмазывает в диван", – откровенничает многодетная мать.

Кроме того, у девушки начались заметные проблемы с лицом. "Смазалась острота красоты лица, поплыл овал, несмотря на ежедневные тренировки и упражнения", – рассказывает девушка.

Вместе с этим, экс-солистка "Демо" стойко справляется с трудностями и не боится подурнеть. Она призналась, что очень любит детей и готова отдать лучшее будущему ребенку. Упорная девушка намерена быстро вернуться в форму после рождения малыша, а сейчас наслаждается пышными формами и шикарным бюстом.

Фанаты оценили трогательный и откровенный пост Зверевой и поддержали любимую блогершу: "Как нежно!", "Красотка!", "Богиня, Саша!" – умиляются подписчики.