"Голубой вареник на пляже": покрасившая яйца Подольская показала откровенный кадр

Певица Наталья Подольская стала объектом для критики. Супруга музыканта Владимира Преснякова разгневала православных поклонников.

Вокалистка, как и многие другие верующие, Страстную пятницу провела за приготовлением к празднику Пасхи. Наталья Подольская сварила и выкрасила яйца. Процесс подготовки к православному торжеству вокалистка продемонстрировала в "Сторис" личного "Инстаграм".

Справившись с делами, вокалистка решила разобрать архивные снимки. Фото с отдыха Подольская показала подписчикам. Наталья запечатлена на пляже. Звезда облачена в бикини небесно-голубого цвета.

Откровенный кадр вызвал раздражение у некоторых фанатов. Звезду раскритиковали за публикацию откровенных снимков накануне святого праздника.

"Вас что ,взломали? Или кто сглазил. Только все хвалили и восхищались после "Секрет на миллион "и вот здрасте.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "🤔 страстная пятница", "Думаю фото не в тему", "Просто нет слов если честно. Через 2 дня пасха, а тут из всей радости голубой вареник прожаренный на пляже ярилом", – возмущались фанаты Натальи Подольской.

Отметим, что вокалистка редко реагирует на критику. Звезда обычно пропускает любые обвинения мимо ушей. Наталья Подольская погружена в домашние хлопоты и работу. Не так давно у вокалистки, например, вышел новый альбом "Плачь".