Меладзе распустил мужскую копию "ВИА Гры"

Группа MBAND, участниками которой являлись Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артем Пиндюра, просуществовала относительно недолго, всего 6 лет. Их творческий путь начался в 2014 году, выпустив хит "Она вернется". За это время коллектив завоевал множество поклонников, по ним сходят с ума миллионы девочек и девушек со всего СНГ. К слову, последняя песня группы была выпущена в ноябре прошлого года.
Теперь же каждый участник группы начнет сольную карьеру, сообщается в официальном инстаграм-аккаунте коллектива. Анатолий Цой, к примеру, уже активно продвигает себя как сольного исполнителя. Остается лишь гадать, как скоро певец представит первую песню, записанную без ребят из MBAND.
Таким образом, в продюсерском центре Константина Меладзе осталось всего четыре проекта: Валерий Меладзе, группа "ВИА Гра", Rozhden и Вера Брежнева. К слову, последняя получает наибольшую поддержку от лейбла. У певицы чаще остальных выходят новые композиции.
Напомним, что в прошлом году из-под крыла Меладзе упорхнула Альбина Джанабаева. Певица не могла творчески развиваться, поэтому предпочла сотрудничество с другой компанией. Так или иначе, Альбина благодарна Константину Шотаевичу за ценный опыт и уважает его.
Популярные темы форума
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Любимая российская актриса
Прилучный избил Муцениеце
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
После 30 лет сложно найти..
Пропускная система в Москве
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.
Школьная подруга увела мужа