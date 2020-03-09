Саша Зверева перестала скрывать беременность

Знаменитость беременная в четвертый раз. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Саша Зверева опубликовала ролик, в котором исполнила трогательную песню и показала округлившийся живот.
Певица призналась, что больше всего на свете желала, чтобы день рождения ребенка получился особенным. Также она отметила, что хотела, чтобы этот пост получился не как у всех.
Поклонники засыпали артистку поздравлениями. Они пожелали Саше Зверевой терпения и легких родов. Но некоторые фолловеры все же остались в недоумении. Ведь еще недавно певица заявила, что не ожидает пополнения в семье.
Напомним, экс-участница группы "Демо" воспитывает троих детей. Дочь Василиса и сына Макара она родила от банкира Ильи Гусева. Через некоторое время они разошлись. Саша Зверева вышла замуж за диджея Дмитрия Алмазова. В 2015 году у них родился сын Лев. Пара рассталась практически сразу после появления наследника на свет.
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