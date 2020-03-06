Тридцать лет не видевшая отца известная певица воссоединилась с родителем в студии Малахова

Популярная певица нулевых Наталия Власова больше половины жизни не поддерживает связи с родителем. В пятницу она встретилась с папой на программе "Прямой эфир".

В студию к Андрею Малахову пришел Валерий Власов, который рассказал о причинах прекращения любого общения. Оказалось, что поводом стал развод с матерью артистки. Мужчина отметил, что не ожидал таких последствий разрыва отношений, ведь в семье всегда обсуждали позицию "свободного выбора". Также он уточнил, что за год до расставания с супругой у него был разговор с дочерью, в котором девушка высказалась весьма радикально, предложив родителям развестись, так как видно, что их отношения на исходе. Уже тогда общение с дочерью было натянутым, отметил отец певицы.

Андрей Малахов никак не мог взять в толк, почему родня не восстановила связь спустя годы, когда и сама артистка пережила развод, да и маленькая внучка должна была растопить сердце мужчины. Валерий признался, что однажды предлагал в письме встретиться и наладить общение, однако получил отказ. Также он крайне недоволен, что дочь не видится с младшим братом. "Наташа, вы рождены в одной семье, чтобы поддерживать друг друга", – считает гость программы "Прямой эфир".

Наталья Власова поделилась своей позицией. Оказалось, родитель придерживался довольно жесткой системы воспитания – не разрешал подростку дружить с парнями, гулять, а также запрещал отвечать на звонки после десяти вечера, даже если это были преподаватели из музыкальной школы.

"Вспышка, просто взрыв, от которого дрожали стены. Мы вообще не могли общаться ни на какую тему", – вспоминает девушка скандалы в семье.

Также оказалось, что после развода с ее матерью Валерий забрал себе все имущество и выписал детей из квартиры, где они выросли. Наталия не может простить такую обиду на родителя.

В 17 лет девушка ушла из дома, потому что больше не могла терпеть ссоры с отцом. Однако, как отмечает артистка, до подросткового возраста у нее было идеально детство, и за это она благодарна семье. В процессе беседы в студии "Прямого эфира" каждый тянул одеяло на себя, уверяя, что другой стал причиной прекращения общения в определенный момент. Наталия Власова обвиняла отца в излишней жесткости, а он оправдывался заботой и был уверен, что это он дал ей тот внутренний стержень, который помог прийти к славе.