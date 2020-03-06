"Приходится запираться": обезумевшая Терехова вынудила дочь на крайние меры

С середины 2000-х у Маргариты Тереховой прогрессирует болезнь Альцгеймера. Актриса не может самостоятельно передвигаться, не встает, не узнает родных и близких. А репортеры хотят снять ее в таком жутком состоянии, чем доводят до бешенства дочь звезды.
"Все время пытались где-то подловить, снимали исподтишка... Мою больную маму буквально преследуют! Это уже совсем никуда не годится! Приходиться постоянно запираться, скрываться. Конечно, все это очень неприятно", – вздохнула Анна.
"Хотелось бы не обращать на это внимания, – продолжила дочь актрисы. – С другой стороны, нужно с этим как-то бороться. Я знаю, что уже очень многие звезды изъявляли желание и готовность создать некую ассоциацию, которая могла бы защищать права известных людей, могла бы противодействовать всем этим охотникам за сенсациями".
В интервью "Откровениям звезд" Анна Терехова пояснила: "Мы совсем незащищенные, особенно если дело касается родителей..." Ее поддержали Ирина Отиева, Илона Броневицкая и Илья Резник, которые в свое время пострадали от пронырливых журналистов, гоняющихся за сенсационными кадрами.
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