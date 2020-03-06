"Это наша личная тема": что не поделили Мартиросян и Пугачева

Недавно стало известно, что на Аллу Пугачеву подали в суд. Речь идет о деле, касающегося интеллектуальной собственности. Заявительницей оказалась некая предпринимательница из Ямало-Ненецкого автономного округа по имени Кристина Мартиросян.
Согласно данным Life, иск появился 4 марта, однако в работу его еще не взяли. Журналисты связались с заявительницей, чтобы узнать, по какой причине она обратилась в суд, выступив против Аллы Пугачевой. "Я очень уважаю Аллу Борисовну, это наша личная тема с ней, комментировать больше не буду", – коротко ответила репортерам Кристина Мартиросян. Тем не менее, судя по специализации суда, речь, вероятно, идет о споре о товарных знаках.
Отметим, что сама Примадонна также предпочитает не обсуждать скандал, в эпицентре которого она оказалась. Ранее артистка попала в некрасивую историю с Пенсионным фондом, который отсудил деньги у рыболовно-охотничьей базы, которую приписывают Примадонне.
А еще раньше Аллу Пугачеву и ее молодого супруга Максима Галкина буквально поставили перед фактом, что лес, который окружает особняк юмориста и артистки, намереваются вырубить, а на его месте построить высотные здания. Оказалось, что в 2011 году лесополосу признали сельскохозяйственными угодьями и автоматически сделали пригодной для постройки домов. Собственник этой территории намерен продать ее застройщикам.
Разумеется, самого Максима Галкина и его семью такой расклад не устраивает. Популярный артист включился в борьбу за растительность вместе с другими жителями деревни Грязь.
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