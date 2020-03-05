Резко изменившийся Борис Корчевников вызвал шок

Большинство пользователей "Инстаграм" заметили, что Борис Корчевников резко изменился, заметно похорошев. В комментариях они написали, что наконец шоумен выглядит свежо, словно после отдыха.
Кроме того, телеведущий похудел, хотя еще в прошлом году сильно набрал вес. Фолловеры сошлись во мнении, что изменения Борису Корчевникову к лицу.
Напомним, летом прошлого года Борис Корчевников стал неузнаваем из-за лишних килограммов. Поклонники забили тревогу и всерьез стали переживать по поводу того, что у ведущего вновь возникли проблемы со здоровьем.
Позже Борис Корчевников рассказал, что был вынужден принимать гормональные препараты, поэтому и набрал вес. Ведущий успешно прошел курс лечения и заверил зрителей, что его здоровью ничего не угрожает. Теперь он и впрямь выглядит прекрасно.
Как писали "Дни.ру", несколько лет назад у Бориса Корчевникова обнаружили доброкачественную опухоль. В декабре прошлого года шоумен заявил, что ему удастся поправить здоровье и чаще заниматься спортом.
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