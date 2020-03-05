Влад Топалов взбаламутил народ жалобами на семейную жизнь

Неожиданное признание Влада Топалова в "Инстаграм" заставило его подписчиков поволноваться. Он выложил черно-белый снимок, на котором у него задумчивое выражение лица.
Фолловеры спросили у артиста, что случилось, но тот не ответил. Некоторые решили, что Влад Топалов устал от семейных хлопот, передает Пятый канал. С супругой, телеведущей Региной Тодоренко, музыкант воспитывает годовалого сына.
Россияне отметили, что понимают молодого отца. Они призвали его не опускать руки ради близких, отметив, что покой пока ему будет только сниться. Один из подписчиков призвал Влада Топалова ни в коем случае не бросать семью.
Одна из подписчиц отметила, что в данном образе артист похож на монашку. Ведь он облачился в белую шапку, сверху на которую надел черный капюшон.
Отметим, ранее Регина Тодоренко неоднократно рассказывала о ссорах с мужем. Так что опасения фолловеров могут быть не напрасными. Отношения Влада Топалова и ведущей не обходятся без конфликтов на пустом месте. Но пока им удается решать такие ситуации.
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