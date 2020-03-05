Показавшая "внебрачного" сына от рыжего из "Иванушек" украла деньги у больного ребенка

В программу "Прямой эфир" поступила информация о том, что Олеся Сазыкина присваивает себе чужие деньги за счет знакомства со знаменитостями. Некий Артем Иванов утверждает, что у него есть доказательства нечестности музыкального редактора.

Мужчина говорит, что некоторое время назад помог женщине решить материальные вопросы, так как работал в органах внутренних дел. Тогда она заверила его, что у нее пропали 11 миллионов рублей. "Она сразу мне сказала, что это были деньги за огромное мероприятие, связанное с шоу-бизнесом", – делится в студии "Прямого эфира" знакомый Олеси Сазыкиной. Он уверяет, что женщина стала атаковать его сообщениями не только по работе, а откровенно домогалась. Также Артем Иванов пересказал свой последний разговор с ней, оказывается, она призналась ему в том, что вся шумиха вокруг ребенка от Андрея Григорьева-Апполонова для нее – хайп и возможность заработать. "У нее другой отец ребенка, у нее был суд. Она мне рассказывала сама лично, даже показывала решение суда, где признавала отцовство, чтобы алименты в дальнейшем были выплачены", – поделился мужчина.



Олеся Сазыкина обвиняет бывшего служащего правоохранительных органов в мошенничестве и уверяет, что он втерся к ней в доверие и теперь ей грозит опасность. "Он постоянно на мне зарабатывал деньги", – считает липовая любовница рыжего из "Иванушек". Однако, как выяснилось, Иванов состоял в интимных отношениях с женщиной и даже уговорил ее переписать свою машину на него. Когда Олеся появилась в студии "Прямого эфира", она набросилась на мужчину с кулаками и оскорблениями.

Артем Иванов рассказал, что ему в руки попал телефон его любовницы. Из переписок, которые он там прочитал, был сделан вывод, что Олеся всем вокруг должна денег и многие ее ищут. Женщина втиралась в доверие к людям, заверяя, что она знакомая знаменитостей, занимала крупную сумму и пропадала.

"Мало кто мог на нее заявить, потому что боялись наплыва этой мерзости, грубости в разговоре. Постоянно пугала чем-то", – рассказал бывший сотрудник органов.

Также он обвинил Сазыкину в том, что она выманивала средства, прикрываясь помощью детям. "Я знаю один случай по поводу маленького ребенка, который ушел из жизни, не дождавшись тех денег, которые присвоила Олеся", - заявил Артем.

К обсуждению в студии присоединилась Валентина Смирнова, сожительница трагически погибшего солиста "Иванушек" Игоря Сорина. Она рассказала, что попала в непростую ситуацию из-за риелторов-мошенников, и Олеся Сазыкина вызвалась ей помочь. Женщина свела обманутую с Артемом Ивановым, обещая, что он решит все ее вопросы, потому что работает с мошенниками и знает, как их приструнить. Смирнова передала деньги за содействие в решении вопроса, однако скоро выяснилось, что они исчезли.

"Мы стали разбираться, в процессе выяснили, что они друг друга любят. Они подельники", – отметила женщина.

Юрист предоставила данные, что Олеся Сазыкина показывала поддельные документы, а на самом деле признала себя банкротом и не заплатила даже ей за работу. Также, чтобы найти правду, Андрей Малахов предложил пройти участникам разбирательства полиграф. В процессе выяснилось, что Сазыкина солгала, когда заявила, что не тратила деньги, собранные на благотворительность для детей. Также выяснилось, что женщина обманывала артистов и не выплачивала им гонорары.