"Вы разве не в Москве живете?": появление Повалий в киевском магазине вызвало переполох

Оголтелые украинские националистические издания не перестают поливать грязью народную артистку Украины Таисию Повалий. Ее знают, любят, слушают и всегда ждут в России с концертами – это все, в чем виновата певица. На протяжении последних шести лет в Незалежной муссируется нелепый слух, будто бы Тая "убежала" в Россию и "живет" в Москве.



Супруг и продюсер звезды Игорь Лихута удивлен падением уровня интернет-журналистики. "Каждый день так называемые украинские "журналисты" множат клевету в адрес Таи, – говорит Игорь. – О чем бы ни шла речь, они начинают статьи фразой: "Живущая и работающая в России подруга Януковича". Это уже даже не смешно! Хотя если бы издания были серьезными и качественными, то давно бы уже подали запрос в пограничную службу, чтобы выяснить, где находится Таисия Повалий – за рубежом или на территории Украины". Это сразу расставило бы все точки над "i".

"В итоге постоянно на улице, в магазине, на днях рождения мы встречаем людей, которые нам говорят: "Как? Вы в Киеве? Вроде же в Москве живете! Вернулись?" – смеется продюсер артистки. – Я устал повторять, что в России мы никогда не жили, своего жилья в Москве никогда не имели".

"Мы живем под Киевом в своем доме, есть жилье в Испании, где иногда отдыхаем, в Москве же останавливаемся в съемной квартире, своего жилья у нас нет, – продолжает Игорь. – Но пресса упорно долбит, что мы-де сбежали, что мы проживаем в России. Кому надо писать этот бред? Тая всегда подчеркивает, что гордится своими украинскими корнями, историей, языком и культурой страны. Только что у нас вышел диск на украинском языке. И все главные творческие победы у нее связаны именно с Украиной. А Россия для нее, как и Беларусь, и Казахстан – страна, где слушают ее песни. Чему мы очень рады!".

"Все эти байки про наше бегство в Россию иногда сказываются на работе, – вздыхает супруг Таисии Повалий. – Захочет кто-то в Украине пригласить Таю с концертом и тут же подумает: "А, она же в России теперь живет, могут быть проблемы, если мы ее позовем".

"Я прошу всех журналистов перестать придумывать байки, выдавать желаемое за действительное, унижать народную артистку Украины, - продолжает продюсер. Иначе мы будем вынуждены обратиться в суд, потому что терпеть подобные сплетни уже надоело".