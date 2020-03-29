Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Липова на пост главы Роскомнадзора. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства в это воскресенье.
До последнего времени федеральной службой руководил Александр Жаров. Он возглавлял ведомство с 2012 года.
Напомним, Андрей Липов в прошлом работал начальником Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связей.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Из Индии выгоняют русских ,палками бьют ,выгоняют из гостиниц!