Михалков назвал обвинивших Вайнштейна актрис проститутками

Режиссер Никита Михалков заявил, что американского продюсера Харви Вайнштейна слишком сурово наказали. Кинематографист считает, что женщины, с которыми американский продюсер имел дело, были легкого поведения.

Никита Михалков не понимает, почему Харви Вайнштейну дали 23 года тюрьмы, когда террорист Андерс Брейвик, застреливший 77 человек, получил 21 год. По словам российского режиссера, вина американского продюсера лишь в том, что он общался с "женщинами пониженной социальной ответственности".

Никита Сергеевич подчеркнул, что продюсер не был привлекательным мужчиной, поэтому дамы связывались с ним не по любви. Михалков подчеркнул, что женщина, которая отдается за роль и новые контракты, мало чем отличается от проститутки. "За этими отношениями был "Оскар". Там не было тяги к любви и страсти. Там был холодный расчет", – сказал режиссер в эфире собственного шоу "Бесогон ТВ" на канале "Россия 24".

Никита Михалков добавил, что Харви Вайнштейн не был маньяком. Он был профессионалом, который создавал шедевры кинематографа. Теперь продюсер раздавлен, потерял все. "Его проще было застрелить", - сказал режиссер.

Напомним, в 2017-м продюсера Харви Вайнштейна несколько актрис обвинили в сексуальных домогательствах. В феврале 2020 года суд присяжных назвал кинематографиста виновным в изнасиловании, в марте его приговорили к 23 годам заключения.