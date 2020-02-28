С Никиты Михалкова требуют 80 миллионов рублей за фильм "Превосходство Борна"

Как сообщает телеграм-канал Mash, актер Александр Боев, который снимался в сериалах "Глухарь", "Курсанты" и "Воронины", хочет взыскать с режиссера и продюсера Никиты Михалкова 80 миллионов рублей.
Актер в 2004 году принял участие в съемках фильма "Превосходство Борна". В одной из сцен он сыграл таксиста, который везет главного героя Мэтта Деймона. Спустя 16 лет Александр заявил, что российский прокатчик фильма задолжал ему процент с прибыли картины. Компания, которая отвечает за адаптацию фильма в России, принадлежит Никите Михалкову.
"Мы люди достаточно неграмотные. И, соответственно, в 2005 году мы этого могли не знать, что существуют какие-то роялти. Сейчас мы это узнали. А когда они перестали реагировать на досудебные претензии вообще и ссылались на свой липовой договор", – пояснил Боев.
Сам режиссер пока никак не комментирует претензии актера.
Последний раз Никита Михалков был замешан в судебных разбирательствах в 2017 году. Тогда иск подал он сам. Ответчиками выступали журналисты, которых он обвинял в клевете. Ряд СМИ выпустили тогда статьи о налоге на ввозимые в Россию электронные носители. Журналисты предположили, что часть средств от этого получает режиссер. Тогда Михалкову не удалось выиграть дело.
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