"Что-то не получается": Валерия не справляется на карантине

Артистка опубликовала новый пост в своем инстаграм-аккаунте. Она думала, что в самоизоляции ей будет некомфортно. Но оказалось, что у певицы много дел – ей некогда скучать взаперти. Женщина даже пожаловалась, что ничего не успевает.
"Мечтала книг много прочитать, но что-то не получается", – посетовала Валерия. Она призналась, что только поздно вечером может себе позволить взять в руки книгу.
Также артистка заинтриговала фолловеров. Звезда эстрады заявила, что готовит для поклонников кое-что интересное. Она пожелала фанатам здоровья и хорошего настроения.
Подписчики положительно отреагировали на пост кумира. "Валерия, Вам и Вашей семье тоже безграничного здоровья (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С нетерпением ждем чего-то интересного, хорошего вечера, Валерия", "Домашние делишки никогда не переделаешь", – отметили в комментариях.
Но нашлись и недовольные. "Тусклая жизнь у вас, ни домашнего уюта, ни запаха ужина дома, бррр не дай бог так жить", – заявил один из подписчиков.
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