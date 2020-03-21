Юрий Лоза раскрыл шокирующую правду о Джуне

Композитор Юрий Лоза резко высказался о Джуне. По его мнению, целительница не обладала выдающимися способностями.

Исполнитель хита "Плот" стал гостем программы Бориса Соболева "Идущие к черту. Послесловие", разоблачающей экстрасенсов и телешоу о ясновидящих. В студии Юрий Лоза раскрыл шокирующую правду о целительнице Джуне.

Композитор поведал, что у его сына в малолетнем возрасте диагностировали астму. "Я долго анализировал, почему это могло произойти", – вспомнил Юрий Лоза. Врачи так и не смогли назвать причину, и тогда от безысходности отец решил отвезти ребенка к известной целительнице.

Джуна пригласила музыканта и его сына в дом, показала им свои картины. Однако на больного ребенка она обратила внимание лишь через некоторое время: "И она такая говорит нам: "Где вы его так простудили". Тогда Юрий Лоза понял, что все истории о чудесах Джуны – это "блеф".

По мнению композитора, люди часто сами внушают себе, что им помогают целители. Артист рассказал, когда его жену беспокоили кошмары по ночам, он предложил ей взять его за палец, чтобы проблемы исчезли. "Знаете, сработало", – поделился Юрий Лоза с ведущим.