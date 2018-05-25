Разбитого инсультом Малежика пришлось кормить через трубочку

Летом 2017 года Вячеслав Малежик попал в больницу, и тогда многие боялись самого страшного. Состояние исполнителя хитов "Провинциалка" и "Попутчица" было тяжелым.

"В те дни я выглядел как Терминатор, – рассказал Малежик. – У меня была такая трубочка – меня кормили через нос. Месяца полтора это продолжалось. Вообще хочу сказать, мы часто себе пророчим какие-то вещи, о которых не стоит говорить. Помню, на одном из концертов я пошутил про любовниц в памперсах. После концерта ко мне подходит один дядька и говорит: "А тебе в голову не пришло, что в старости тоже памперсами пользуются?" И вот я прошел через памперсы..."

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О том, что выступать он больше не сможет, Вячеслав старался не думать: "Практически через неделю мне в больницу привезли гитару. Левая рука функционировала как у здорового человека – аккорд взял. А правой просто не попал по струнам. Где-то через месяц уже кое-что смог сыграть. Но, конечно, до сих пор прежней формы не достиг".

Певец считает одной из причин инсульта свой юбилейный концерт в Кремле. "Он стал одним из основных ударов по здоровью. Но для меня этот концерт был важным этапом. В тот день я пять часов репетировал, а потом было еще три часа живого звука", – вздохнул артист.

Осенью 2017-го Вячеслав снова вышел на сцену. "Стал петь, но давление улетело под 190. Там сидели два человека из скорой помощи и жена, которая все время порывалась меня остановить, но ее удерживали. Этот концерт для меня, с одной стороны, сильный эмоциональный стресс, а с другой – не менее сильная эмоциональная подпитка", – цитирует Малежика газета "Мир новостей".