Солист группы Little Big не смог устроиться разносчиком пиццы

Илья Прусикин рассказал, как пытался устроиться разносчиком пиццы. Но музыканту так и не позвонили.

Сегодня миллионы поклонников группы Little Big восхищаются их успехом. Трек Skibidi, выпущенный коллективом в 2018 году, стал настоящим хитом. Весь мир тогда повторял за их движениями в клипе, который, к слову, посмотрели более 370 миллионов человек на видеохостинге "Ютуб". Сегодня же Little Big готовятся отправится на песенный конкурс "Евровидение" и исполнить там новую песню UNO. Но мало кто знает, что стоило пережить солисту коллектива до прихода большой популярности.

Как пишет портал WDay.ru, в возрасте 26 лет фронтмен группы Илья Прусикин пытался устроиться разносчиком пиццы, продавцом ковров, в гипермаркет, но ему везде отказывали. Ему приходилось просить деньги у своей девушки, за что Илье было крайне неудобно. Но позже он с друзьями занялся блогерством и музыкой. После этого и начался успех.

В 2019 году Прусикин занял 35 место в списке Forbes "Главные российские знаменитости". В год музыкант получает один миллион долларов. Его группа гастролирует не только по России, но и посещает со своими концертами заграничные города. Не исключено, что после выступления на "Евровидении" поклонников у Little Big станет еще больше.