"Мы были в аду": Little Big откровенно об участии в "Евровидении"

В гости к Ивану Урганту пришли фронтмен коллектива Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская. Отвечая на вопросы ведущего, они отметили, что пытались попасть на конкурс еще в прошлом году, но не смогли завоевать симпатии организаторов.
Прусикин признался, что и в 2019, и в 2020 году группа Little Big отправила свою песню в оргкомитет лишь ради шутки. Поэтому новость о том, что на сей раз они действительно представят Россию на международной сцене, стала для них полной неожиданностью.
"Прикол вышел из-под контроля", – констатировал лидер коллектива.
Артисты добавили, что они не записывали песню специально для конкурса "Евровидение", однако клип был сделан ради этого. По словам фронтмена, композицию группа сочинила во время зимнего отдыха.
Стоит отметить, что именно на шоу "Вечерний Ургант" группа Little Big впервые представила песню "Uno", с которой коллектив планирует покорить Европу и весь мир. При этом премьера композиции была перенесена на три дня.
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