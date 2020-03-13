Ведущая Первого канала откровенно о жизни с особенным ребенком: Нельзя опускать руки

Светлана Зейналова воспитывает двух дочерей. Популярная ведущая не скрывает, что ее старший ребенок – особенный.

Светлана Зейналова была замужем лишь раз. В браке с программным директором радио Maximum Алексеем Глазатовым телеведущая родила дочь. Вскоре счастье от появления на свет первенца было омрачено – диагноз "аутизм" Саше поставили, когда ей было полтора года. Это повергло Зейналову в шок.

Светлана признавалась в интервью, что не знала, как с этим жить. Серьезные проблемы со здоровьем дочери стали тяжелым испытанием для брака. Муж ушел от Зейналовой, и ей в одиночку пришлось решать все вопросы, искать врачей и средства на лечение.

Александре уже 11 лет. За эти годы Светлана пересмотрела свое отношение к ситуации. "Нельзя думать, что, если у вас появился на свет особенный ребенок, то вам плохо, а другим, у кого обычные дети, – хорошо. Со всеми людьми и детьми бывают проблемы. Каждому ребенку сложно учиться, находить себя и развиваться, поэтому нельзя опускать руки, расслабляться. Необходимо идти вперед и верить, что обязательно увидишь маленькую, но победу. Надо уметь им радоваться и хвалить ребенка и себя за них", – призвала она.

Воспитывая особенного ребенка, Зейналова пришла к важному выводу: без физического развития не будет развития мозга, эти вещи взаимосвязаны. Ведущая Первого канала стала внедрять в жизнь дочери разные виды спорта – плавание, гимнастику, лыжи. Результаты не заставили себя долго ждать.

"Мы завелись настолько, что вместо пяти занятий откатали месяц. Ходили два раза в неделю, пока снег не растаял. Ездили с Сашей в спортивный реабилитационный лагерь, в этом году снова собираемся туда. Мой ребенок до и после лагеря – два разных человека. Вижу, как она делает свой очередной маленький шаг для собственного развития", – цитирует Светлану Woman`s Day.

Александра учится в четвертом классе, а также помогает по дому. "Дети – это не проблема, а счастье и радость, которую дают нам, пока не вырастут и выпрыгнут из вашего гнезда. И такого промежутка времени, когда они были целиком с вами, больше не будет, поэтому надо получать удовольствие от своих чад. Не жалейте себя, встряхнитесь даже в тяжелые минуты и с новыми силами входите в новый день", – призвала Зейналова. Добавим, что Веронике, второй дочери ведущей, в мае исполнится два года.