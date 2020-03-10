Хорошая девочка: Армен Джигарханян оказался отцом министра культуры

Нармин Ширалиева, дочь министра здравоохранения Азербайджана Октая Кязымы оглы Ширалиева, долгое время была ведущей на телеканале "Культура", а потом пару лет возглавляла Министерство культуры Московской области. Родившаяся в строгой мусульманской семье в Азербайджане, она решила принять христианство и креститься в Армянской апостольской церкви. А стать крестным отцом попросила любимого артиста – 84-летнего Армена Джигарханяна. "Армяне – они другие. Они даже по-другому крестятся", – всегда подчеркивает актер.
Эту новость о Ширалиевой распространили многие азербайджанские источники. Как пишут издания, в Баку поступок Нармин Октаевны многими был расценен как предательство – все помнят войну в Карабахе, не забыты и обвинения армян в убийствах и гонениях на азербайджанцев-мусульман. Впрочем, Конституция Азербайджана дает право на свободу вероисповедания, чем Ширалиева, очевидно, и воспользовалась.
Судя по всему, Нармин всегда питала особые чувства к православию. Например, в 2016-2017 годах при ее кураторстве Московская епархия Русской православной церкви провела музыкальный фестиваль "Русская опера у стен монастыря".
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