Хорошая девочка: Армен Джигарханян оказался отцом министра культуры

Армен Джигарханян происходит из старинного рода тифлисских армян, исповедует православие. Однако это обстоятельство не помешало ему стать крестным отцом для урожденной мусульманки, решившей сменить вероисповедание.



Нармин Ширалиева, дочь министра здравоохранения Азербайджана Октая Кязымы оглы Ширалиева, долгое время была ведущей на телеканале "Культура", а потом пару лет возглавляла Министерство культуры Московской области. Родившаяся в строгой мусульманской семье в Азербайджане, она решила принять христианство и креститься в Армянской апостольской церкви. А стать крестным отцом попросила любимого артиста – 84-летнего Армена Джигарханяна. "Армяне – они другие. Они даже по-другому крестятся", – всегда подчеркивает актер.

Эту новость о Ширалиевой распространили многие азербайджанские источники. Как пишут издания, в Баку поступок Нармин Октаевны многими был расценен как предательство – все помнят войну в Карабахе, не забыты и обвинения армян в убийствах и гонениях на азербайджанцев-мусульман. Впрочем, Конституция Азербайджана дает право на свободу вероисповедания, чем Ширалиева, очевидно, и воспользовалась.

Судя по всему, Нармин всегда питала особые чувства к православию. Например, в 2016-2017 годах при ее кураторстве Московская епархия Русской православной церкви провела музыкальный фестиваль "Русская опера у стен монастыря".