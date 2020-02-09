"Настоящий мужик": Королева посмеялась над "располневшим" Тарзаном

По словам исполнительницы, Сергей Глушко уже показал впечатляющие результаты. "К юбилейному шоу "50 оттенков Серого" муж наконец-то добился идеального результата красоты своего тела! Теперь Тарзан выглядит как настоящий мужик! Неужели я дождалась?!", – обратилась к поклонникам Наташа Королева.
В качестве доказательства артистка разместила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию супруга. В кадре "располневший" Тарзан позирует в нижнем белье на диване. "Не верите? Приходите 8 марта в Вегас Сити Холл и сами убедитесь!", – написала звезда.
Многие поклонники догадались, что Наташа Королева отредактировала тело Сергея Глушко в фоторедакторе. Они оценили юмор артистки. "Красавчик!", "Зато теперь к нему не будут приставать женщины", "Наконец-то Тарзан снял корсет", – поделились мыслями пользователи.
Напомним, Наташа Королева вышла замуж за Тарзана в августе 2003 года. Церемония бракосочетания прошла в Санкт-Петербурге. У пары есть 17-летний сын Архип.
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