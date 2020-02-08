Отрастивший волосы Федор Бондарчук шокировал народ

Накануне свой 35-й день рождения отметил российский актер Константин Крюков. Немногим известно, что он является сыном покойной сестры Федора Бондарчука – Елены, а потому приходится двоюродным братом сыну режиссера – Сергею Бондарчуку-младшему.
Сергей не мог оставить эту дату без внимания. Он решил поздравить родственника необычным снимком из прошлого. На фотографии двое братьев с кудрявыми волосами стоят в обнимку с автором "Притяжения", на голове которого также красуется роскошная шевелюра. Узнать его на фото сложно еще и потому, что тогда Федор не носил усов и бороды.
"Мой Старший Брат! С Днём Рождения! Ты все знаешь сам! Я тебя очень люблю. Всегда рядом!Нас ждут великие дела!!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред), – подписал публикацию Сергей.
Фотография сразу же привлекла внимание поклонников. Участники дискуссии то и дело оставляли под записью восторженные смайлики и восхищались артистами.
"Самые крутые мужики кинематографа", "Какие милашки-кудряшки ", – писали пользователи Сети.