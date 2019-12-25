Кирилл Клейменов оскорбил Федора Бондарчука в прямом эфире

Вот только начал журналист явно не с того. Он оскорбил продюсера в самом начале подводки, назвав его, по сути, бабником. "Федор Бондарчук – плейбой и супермен – одарил нас очередным блокбастером. На этот раз "Вторжение"", – заявил медиаменеджер.
Клейменов напомнил зрителям, что до фильма "Вторжения" Бондарчук выпустил "Притяжение". По мнению телеведущего, рифма в названиях картин не случайна.
"Обе саги – о борьбе Чертаново, спального московского района, с инопланетной цивилизацией. И если в первом случае Чертаново, разумеется, побеждает, спасает землю от хвостатых пришельцев, то во втором – в нынешнем – все сложнее. В дело вступает любовь. А она, как известно, не спрашивает. Любовь между человеком и пришельцем", – высказался Кирилл.
Фильм "Вторжение" вызвал у Клейменова немало вопросов. Например, как человек может совокупляться с пришельцем. Ведь с точки зрения физиологии это просто невозможно.
"Они же все-таки разные – человек и пришелец. Или, если не совпадает, пользуются ли они "переходниками" какими-нибудь. Тоже ведь интересно", – недоумевал медиаменеджер.
Популярные темы форума
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Кто есть кто.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Плешивый
Что для вас главное в отношениях?
Впервые, а как было у Вас?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Обсуждаем русские сказки ,и сравниваем с сегодняшним кино,и жизнью