"А талант где?": народ не оценил вульгарный наряд Каменских

На фото артистка изображена на сцене. На ней надеты ботфорты, трусы с корсетом и мини-топ, который еле прикрывает верхнюю часть тела певицы. Фотография сделана снизу, поэтому ноги Насти Каменских кажутся еще длиннее, чем есть на самом деле.
Не все оценили соблазнительный наряд звезды. "Раньше талантливые люди ходили в одеждах, но исполняли такие произведения, что в миллионах сердец живут эти песни по сей день, и неважно, во что одет был исполнитель. А талант где? Талант трусами рекламировать не надо", – посчитал один из фолловеров. "Некрасиво", "Капельница к ноге привязана, что ли", "Какой-то лиф странный", – посчитали некоторые подписчики Насти.
Но большинство все же положительно отнеслись к образу знаменитости. "Горячая пантера", "Как минимум это сексуально", "Какая красивая", "Ноги бесконечные", "Бесподобная", – отреагировали поклонник.
Ранее интимные ласки Насти Каменских и ее мужа и партнера по сцене рэпера Потапа попали в эфир. Во время прослушиваний на украинском шоу "Голос" пара проговорилась, что они трут друг другу спинки в ванной.
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