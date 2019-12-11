"Опять в трусах": Каменских у унитаза вызвала негодование

Певица порадовала поклонников пикантным снимком. Настя Каменских сделала фото с приспущенными штанами.



Однако место, выбранное знаменитостью для селфи, озадачило подписчиков ее "Инстаграма". Дело в том, что исполнительница позировала в туалете.

Настя Каменских предстала в черном нижнем белье. Более того, певица приспустила штаны, чтобы показать больше своего тела. Звезда не стала краситься, показавшись в естественном виде. "Доброе утро, ребята", – подписала кадр артистка.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни восхитились женственностью и прекрасной фигурой певицы, а другие стали высмеивать ее стремление делать фото в туалете. У некоторых такой снимок вызвал негодование. "Главное – унитаз в кадре", "Давно не было, опять в трусах", "Надоела уже раздеваться, никаких моральных принципов и нравов!", "Штаны нужно подтянуть", "Туалет внизу выглядит очень хорошо", – осудили Настю Каменских фолловеры.

Напомним, исполнительница в мае этого года вышла замуж за Потапа. Однако, даже после свадьбы Настя Каменских не перестала оголяться для поклонников и эпатировать публику. Ранее она не раз публиковала пикантные фото, на которых представала в полуобнаженном виде.

Отметим, в последнее время Настя Каменских предпочитала показывать свою фигуру лишь в бикини. Супруг одобрял ее поступки, отмечая, что дома она и вовсе ходит голая.