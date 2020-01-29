"Да, король": интимные ласки Потапа и Насти Каменских попали в эфир

Во время слепых прослушиваний на украинском "Голосе", где Потап и Настя Каменских сидят за одной кнопкой, музыкант ни с того, ни с сего вспомнил, как моет жену в душе. Слова об этих интимных ласках пары попали в эфир. На это его спровоцировал вопрос коллеги Дана Балана.
"Мы вот, например, моем друг друга, а ты что, моешься сам? Я думал, прибегают пажи и говорят: "Да, король". Один на другого становится – и начинают его мыть с ног до головы", – цитирует Потапа Starhit.ru. Его слова поддержала Настя Каменских. "Да, знаешь, как романтично – помыть друг другу спинку?", – отметила певица.
Кроме того, артист, имевший семью, поделился откровением: он долго не мог раскрыть отношения с Настей Каменских. "Это было очень трудно сделать лично мне как мужчине: всему миру рассказать о том, кто она, как сильно я ее люблю. Наконец-то упала завеса, и нам стало так легко, хотелось сделать это раньше", – рассказал Потап, добавив, что является очень счастливым человеком.
Примечательно, что у Насти Каменских нет проблем в отношениях с экс-супругой рэпера Ириной и их сыном Андреем. Сегодня все общаются как хорошие друзья. Сегодня Потап и Настя Каменских – одна из самых ярких счастливых пар в шоу-бизнесе.
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