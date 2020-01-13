"Сразу хочется съесть": у мужчин потекли слюни от аппетитных форм Насти Каменских

Исполнительница продемонстрировала свои пышные формы в соцсети. Настя Каменских позировала в ярко-салатовом купальнике.
"Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию", — подписала кадр певица.
Поклонники в очередной раз стали обсуждать вид артистки и ее любовь к откровенным фото, сообщает "Экспресс газета". Мужской части аудитории такие снимки по вкусу.
"Попа как у Ким", "Сладкая булочка", "Шикарная", "Фигура такая, что сразу хочется съесть", "Красотка на миллион", "Настя, я от Ваших форм с ума схожу", – пустили слюнки фолловеры. Многие девушки удивились тому, что Потап так спокойно реагирует на большое количество "обнаженных" фотографий в микроблоге Насти Каменских.
Напомним, что ранее певица вышла в свет в весьма любопытном образе, который привлек внимание к ее фигуре. Надев черное платье, Настя Каменских обнажила длинные стройные ноги. Наряд больше напоминал пикантное боди, накрытое кружевной тканью.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Бабищи
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Третья мировая война будет или нет?
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?