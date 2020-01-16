Соблазнительная Каменских в купальнике произвела фурор

Пока исполнительница плескается в океане, ее суженный развлекается с бывшей женой и детьми. Ирина – экс-супруга Потапа – выбрала этот же курорт. Закономерность ли это или случайность – пока непонятно.
Тем не менее, Каменских не отчаивается и старается взять от отдыха по-максимуму, в то время, как ее возлюбленный проводит время с наследниками и их матерью. Она активно занимается созданием контента для своего инстаграм-аккаунта. Причем получается он довольно откровенным.
Накануне звезда опубликовала горячее видео. На нем Настя запечатлена в момент выныривания из бассейна с крайне соблазнительным выражением лица.
"Вода, спорт, фрукты, позитивное мышление – мои обязательные составляющие отпуска", – заявила певица.
Большинство фолловеров пришли в восторг от откровенного ролика, особенно мужская часть аудитории подписчиков. Но некоторым показалось это слишком вульгарным. "Такое ощущение, что ты снялась в рекламе порносайта", – высказал свое недовольство критик.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать