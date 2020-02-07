"Это свинство!": Ваенгу тайно сняли и показали на Первом канале

Елена Ваенга пришла на шоу к Ивану Урганту. Востребованная певица не знала, что ее снимают, когда делилась важным с ведущим.

22 февраля у Елены Ваенги будет сольный концерт в Кремле. В честь такого знакового события артистка пришла в программу "Вечерний Ургант". Эффектная артистка выбрала длинное красное платье в пол в мелкий рисунок, а волосы решила распустить.

Программа началась с того, что Елена и Иван разговаривают за кулисами. Ваенга сказала, что у нее все хорошо. "...Да, нормально! Плохо, когда человек болеет или близкие болеют..." – отметила Елена, вероятно, в ответ на какую-то фразу Ивана. Тот отреагировал в своем стиле: "Все хорошо, а то ты у нас проходишь как Лена-хохотушка..." В этот момент Ваенга замечает, что ее снимают. "А вы сейчас реально все снимаете? А вот это, Ванечка, это свинство!" – отреагировала Елена, глядя на ведущего и беря его за руку. "Милая моя, а ты куда пришла?" – ответил ей Иван Ургант. Та засмеялась.

Дальше они уже вышли к зрителям. Артистка, глядя на мониторы, постаралась сесть в таком ракурсе, чтобы выглядеть стройнее. Певица призналась, что комплексует из-за своего лишнего веса. Иван Ургант пришел ей на помощь, наговорив ей кучу комплиментов. Затем решил ее отвлечь. Он поинтересовался, какие у нее планы, помимо будущего концерта.

Елена Ваенга рассказала, что собирается ехать кататься на лыжах в Хибины. Мало кто знает, но певица дипломированный тренер и судья по горнолыжному спорту. Исполнительница рассказала, что ее поставили на лыжи, когда ей было шесть лет. И она занималась этим видом спорта почти десять лет, пока не пошла учиться в музыкальное училище.

Певица рассказала забавную историю. Несколько лет назад, когда еще все носили примерно одинаковые лыжные костюмы, Елена Ваенга каталась на лыжах, и заметила, что с ней начал конкурировать другой лыжник. Она решила продемонстрировать ему все свое мастерство. Они три раза поднимались и скатывались, причем она заметила, что ее оппонент был явно недоволен тем, что проигрывает. А на четвертый раз она сняла шлем и маску и показала ему, что он соревновался не с мужчиной, а с женщиной. Тот был очень удивлен.