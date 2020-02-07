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Шоу-бизнес

Популярная ведущая пристыдила Урганта непристойным вопросом

Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom/
Иван Ургант пригласил на интервью популярного ведущего из "Ютуб". Он попытался узнать, как у девушки получается выпытывать у звезд тайны.

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Обычно на программу к Ивану приходят самые знаменитые люди, которые в последнее время максимально интересуют телезрителей. На этот раз в студию вечернего шоу пришла журналистка и популярный блогер Ирина Шихман. Вероятно, идея позвать коллегу на интервью у Ивана Урганта возникла после ее нашумевшего разговора с Аленой Водонаевой. Бывшая участница "Дома-2" на шоу Ирины пыталась объяснить свою позицию насчет ранее сделанных громких заявлений. 

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Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Иван Ургант в ироничной манере стал расспрашивать ведущую проекта "А поговорить?", как той удается набирать миллионный просмотры за счет серьезных разговоров с не менее серьезными людьми. Шоумен попросил показать приемы, которые использует девушка для "раскрытия" героя. 

Ирина пошутила, что обычно делится такими секретами только за огромные деньги, но ради Ивана готова приоткрыть завесу тайны своего журналистского мастерства. Девушка предложила провести эксперимент. Она пригласила Ивана пересесть к ней на диван, наклонилась к нему ближе, облокотившись на колени локтями, пристально посмотрела в глаза и проникновенно спросила: "Иван, а вы занимаетесь сексом с женой?"

Публика была в восторге от вопроса, а Иван сперва опешил, а после засмеялся и недоуменно произнес: Как вы это делаете?! Я, человек, у которого есть ответ на этот вопрос, задумался! Задумался, а секс ли это?"

Автор: 7 февраля 2020, 17:08
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Хилькевич и Ургант просят о спасении

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