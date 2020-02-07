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"Лучше до старости не доживать": Регина Дубовицкая не может прожить на пенсию

Регина Дубовицкая. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Регина Дубовицкая сообщила размер своей пенсии. Она оказалась настолько мала, что легендарная ведущая не сдержала грустной иронии.
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Какую сумму составляет их пенсия, уже ответили актер Станислав Садальский и юморист Евгений Петросян. Оказывается, скандально известный артист получает 50 тысяч рублей (часть денег представляет собой надбавка за то, что он "заслуженный"), а второй – чуть больше 20 тысяч рублей. На их фоне кажется, что у Регины Дубовицкой пенсия совсем крошечная. "У меня пенсия 16 тысяч рублей. Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги", – не без грустной иронии заключила Регина Дубовицкая.

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71-летняя звезда юмористической программы "Аншлаг" отметила: "Как я считаю, в Москве на эту пенсию вообще прожить нельзя". Свое мнение она подтвердила таким рассказом: "Я в одном магазине все время покупаю продукты. И вот однажды познакомилась там с бабушкой, которая сидит около него. Я вышла и положила ей деньги. Оказывается, это школьная учительница. Она осталась одна. Уже старенькая дама. Я не знаю, какую она пенсию получает. Но на эту пенсию она не может жить. Разве это правильно, что человек всю жизнь был школьным учителем в младших классах, а теперь стоит с протянутой рукой".

Регина Дубовицкая печально резюмировала: "В Москве на 15 тысяч не прожить. Даже за однокомнатную квартиру приходится платить немалые деньги. Лучше до старости не доживать. Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст".

Сама 71-летняя именитая пенсионерка продолжает работать. И дело не только в деньгах. "Я не могу без работы. Мне нравится, что я делаю", – цитирует Регину Дубовицкую Teleprogramma.pro.

Автор: 7 февраля 2020, 13:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Такая у нас страна. Вернее- ненасытное Правительсто Ворья.
Стыдно и позорно. Повысили песнионный возраст? Так зачем вкалывать до гробовой доски? Выбросить на помойку Трудовую книжку и не ждать от Сильных мира сего- милостыню в 15 000.
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