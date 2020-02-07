"Лучше до старости не доживать": Регина Дубовицкая не может прожить на пенсию

Регина Дубовицкая сообщила размер своей пенсии. Она оказалась настолько мала, что легендарная ведущая не сдержала грустной иронии.

Какую сумму составляет их пенсия, уже ответили актер Станислав Садальский и юморист Евгений Петросян. Оказывается, скандально известный артист получает 50 тысяч рублей (часть денег представляет собой надбавка за то, что он "заслуженный"), а второй – чуть больше 20 тысяч рублей. На их фоне кажется, что у Регины Дубовицкой пенсия совсем крошечная. "У меня пенсия 16 тысяч рублей. Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги", – не без грустной иронии заключила Регина Дубовицкая.

71-летняя звезда юмористической программы "Аншлаг" отметила: "Как я считаю, в Москве на эту пенсию вообще прожить нельзя". Свое мнение она подтвердила таким рассказом: "Я в одном магазине все время покупаю продукты. И вот однажды познакомилась там с бабушкой, которая сидит около него. Я вышла и положила ей деньги. Оказывается, это школьная учительница. Она осталась одна. Уже старенькая дама. Я не знаю, какую она пенсию получает. Но на эту пенсию она не может жить. Разве это правильно, что человек всю жизнь был школьным учителем в младших классах, а теперь стоит с протянутой рукой".

Регина Дубовицкая печально резюмировала: "В Москве на 15 тысяч не прожить. Даже за однокомнатную квартиру приходится платить немалые деньги. Лучше до старости не доживать. Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст".

Сама 71-летняя именитая пенсионерка продолжает работать. И дело не только в деньгах. "Я не могу без работы. Мне нравится, что я делаю", – цитирует Регину Дубовицкую Teleprogramma.pro.