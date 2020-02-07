"Запасной ребенок": народ в ужасе от воспитания дочери Тимати

Дочь Тимати подвергают неоправданной опасности. Бабушка девочки Симона Юнусова спровоцировала скандал.

Мать рэпера Тимати вызвала волну негодования россиян новым видео в "Инстаграм". Она опубликовала ролик с пятилетней Алисой, на котором малышка совершает экстремальное путешествие на открытом вертолете.

"Я ужасно боюсь высоту и скорость, Алисе нравится и то, и другое! Я бы никогда не полетела одна с пилотом в открытом вертолете, а она с удовольствием!", - призналась Юнусова. Когда она спросила девочку, было ли ей страшно, она ответила: "Да, когда мы пролетали над речкой. Если бы мы упали в океан, я знаю, что надо плыть, а в речке могут быть крокодилы...", – поделилась женщина.

Мать рэпера уверена, что нельзя транслировать свои страхи на детей и внуков. Мать рэпера уверена, что нельзя транслировать свои страхи на детей и внуков. По словам Юнусовой, она держит себя в руках и никогда не дает волю эмоциям. "Прожив жизнь, поняла, что делала правильно, не запрещая, а поддерживая", – отметила она.

Однако подписчики раскритиковали ее за такое беспечное отношение к дочери Тимати.

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