Убитый горем Алексей Немов рассказал о любимой женщине

По словам олимпийского чемпиона, его родительница боролась за жизнь на протяжении семи лет. У нее случился инсульт, после чего ее приковало к кровати.
"Смерть мамы стала для меня трагедией. Честно говоря, это навсегда останется для меня трагедией. Мама – святой человек, я ей всем обязан", – признался гимнаст.
Оказалась, женщина воспитывала сына в одиночку. Она развелась с мужем, когда Алексей был совсем маленьким. Когда Немов подрос, он узнал, что его отец находится за решеткой.
"Я не знал, что он там. Мама говорила – в больнице. А потом кто-то из соседей сказал: "Твой отец не в больнице, а совсем в других местах". Из-за драки какой-то он попал в колонию. Так сложилась судьба", – высказался Алексей.
В момент, когда с родительницей Немова случилась страшная трагедия, с ним рядом находилась его супруга. Она поддерживала мужа в самые сложные периоды его жизни. За это гимнаст ей очень благодарен. Олимпийский чемпион не скрывает, что крепкий брак и дети являются его главными достижениями.
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