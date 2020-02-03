Бабушка до сих пор не знает о кончине Децла

Ирина Толмацкая, несмотря на то, что со дня трагедии прошел почти год, по утрам все еще разговаривает с сыном. А вот ее родительница, бабушка Децла, до сих пор не знает о его кончине.
Дело в том, что женщина страдает от болезни Альцгеймера. "Она плохо слышит, плохо понимает", – цитирует мать погибшего музыканта Starhit.ru. "Чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах. А я просто стараюсь заполнить пустоту делами: книга, коллекция одежды, сейчас памятник еще будем делать Кирюше", – поделилась женщина.
Отметим, сейчас Ирина вынужденно общается с отцом рэпера Децла Александром – чтобы вместе с ним вступить в наследство своего сына и передать его внуку Тони. Ранее в Сети появилась информация о том, что мужчина сомневается, что вдова его сына Юлия Киселева родила мальчика именно от музыканта. Он потребовал провести ДНК-экспертизу.
Напомним, смерть Децла произошла в феврале прошлого года. Сердце 35-летнего певца остановилось через полчаса после окончания концерта в Ижевске. Врачи диагностировали у звезды гипертрофическую кардиомиопатию.
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