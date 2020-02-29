"Мне скрывать нечего!": Дима Билан сорвался из-за хамского поведения журналистки

Певец Дима Билан остался недоволен интервью с журналисткой Ириной Шихман. Артист посчитал поведение собеседницы хамским.

В начале декабря исполнитель стал гостем ютуб-шоу Ирины Шихман "А поговорить?". В ходе интервью Дима Билан ответил на вопросы ведущей о нашумевшем концерте в Самаре, конфликте с Тимати, а также прокомментировал слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации.

Видеозапись собрала 17 тысяч "лайков" и 19 тысяч "дизлайков". Большинство пользователей раскритиковали поведение Ирины Шихман: "Отвратительное интервью, некрасивое поведение со стороны ведущей", "Она ему "тыкает", а Дмитрий все время говорит ей "вы". Вот и уровень", "То чувство, когда все "дизлайки" не к герою, а к ведущей".

Спустя несколько месяцев Дима Билан решил впервые посмотреть свое интервью. По его словам, на протяжении всей беседы журналистка относилась к нему с пренебрежением и пыталась вывести его на чистую воду. "Мне скрывать нечего, кроме моей личной жизни!", – сорвался певец в личном микроблоге в "Инстаграме".

Артист жалеет о том, что посетил эту программу. Он уточнил, что в своей время даже отказал Ксении Собчак в надежде, что Ирина Шихман не такая "испорченная журналистка". "А знаете, что самое страшное? Они (создатели передачи – Прим.ред.) вешали в своих Stories инфо о том, что я заказал "дизлайки"! Вы понимаете об их ангажированности мозга?", – написал Дима Билан.