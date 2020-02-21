"К счастью, это было давно": Елизавета II раскрыла секрет из детства

Елизавета II решила пооткровенничать и рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в детстве.

Королева Великобритании недавно посетила открытие новой стоматологической больницы в Лондоне. Во время своего визита в Королевский национальный лор-центр и стоматологическую больницу Eastman пообщалась с персоналом и пациентами. Также Елизавета II навестила детей в педиатрическом отделении. Видео об этом появилось в официальном инстаграм-аккаунте королевской семьи.

После знакомства она обратилась к мальчику, которому установили брекеты. Чтобы подбодрить юного пациента, королева решила поделиться фактом из своего детства. Оказывается Ее Величество тоже носила брекеты, когда была маленькой девочкой.

"У меня были брекеты. К счастью, это было очень давно. И я думаю, что в конце концов оно того стоит", – приводит ее слова DailyMail.

Также брекеты носили и другие члены королевской семьи. Так, можно с ними увидеть принца Гарри на фотографии 1999 года. Известно, что и принцессам Евгении и Беатрис в подростковом возрасте устанавливали брекеты. А Принц Уильям носил металлический фиксатор на нижних зубах.