Елизавету II втянули в скандал с видео для взрослых

Материалы для взрослых на сайте семьи Елизаветы II появились в одном из его разделов. Ссылка была размещена на странице о благотворительной организации принца Гарии Dolen Cymru, пишет Life.
Изначально задумывалось, что пользователь при нажатии на название компании должен оказаться на ее сайте и узнать о "создании позитивных перемен в южноафриканском королевстве Лесото и общинах Уэльса". Вместо этого гость попадал на китайский сайт для взрослых с онлайн-трансляциями. Любопытно, что домены ресурса благотворительной организации и сомнительного портала совпадают.
Как оказалась такая ссылка на сайте, неизвестно. Никто из членов королевской семьи пока произошедшее не комментирует.
Напомним, недавно родные Елизаветы II уже оказывались в центре скандала. В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем намерении покинуть королевскую семью и добиться финансовой независимости. Изначально в планах у них были разъезды между двумя странами – Великобританией и США. Но 21 января Гарри вместе с женой и новорожденным сыном уехали в Канаду.
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