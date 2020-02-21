Ущерб более 500 тысяч: Екатерина Волкова тала жертвой мошенников

Преступники взломали аккаунт Екатерины Волковой и успели выманить у ее подписчиков крупную сумму. О том, что профиль звезды попал в лапы мошенников, стало известно в конце декабря, но история получила продолжение.
По словам актрисы, аферисты обманули более 300 ее фолловеров, которые перевели им деньги. "Ущерб составляет более 500 тысяч рублей!" – цитирует Екатерину Sobesednik.ru.
Знаменитость сообщила, что в первый раз мошенники вышли на нее. Они стали шантажировать Волкову: написали, что, если она хочет вернуть свой аккаунт, то должна перечислить десять тысяч рублей им на карту. Актриса обратилась в полицию, но стражи порядка не помогли разобраться в ситуации.
Екатерина Волкова пошла на поводу у аферистов и перечислила деньги, но те снова потребовали десять тысяч рублей. Звезда отправилась на Петровку, 38 и написала жалобу на бездействие полиции. Там посоветовали обратиться в Следственный комитет России. По словам артистки, возбуждено уголовное дело и ведется следствие.
В заключение актриса призвала поклонников не повторять ее ошибок. Ранее на ее телефон пришло сообщение с просьбой пройти идентификацию в "Инстаграм". В итоге мошенники поменяли ее пароли, а теперь блокируют новые аккаунты, утверждая, что они "настоящая Екатерина Волкова", а она самозванка.
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