"Боль адская": актриса Волкова прячет изуродованное лицо после травмы

О случившемся Волкова рассказала на своей странице в "Инстаграме". Она получила травму из-за собственной невнимательности: артистка так спешила на самолет, что не заметила стеклянную дверь.
"Жесткое приземление. Ну что, товарищи, сглазили меня: красивая-красивая..." – подписала она фотографию из больницы. Оценить последствия случившегося по снимку невозможно – Волкова закрывает лицо марлей.
"Боюсь открывать тряпочку. Боль адская, а съемки никто не отменит, надеюсь на чудо грима", – добавила Екатерина.
На публикацию Волковой в "Инстаграм" отреагировали сотни человек. Среди них оказалась ее коллега Любовь Толкалина. "Катюша🥺", – написала актриса.
Многие пользователи отказались верить в то, что Волкова действительно так сильно пострадала. "Кать!!! Или врешь? Пусть лучше врешь..." – расстроился один из комментаторов.
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