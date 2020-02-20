Скандал с ДНК-тестом на "Пусть говорят" оказался постановкой

На днях вся страна следила за тем, является ли участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов отцом ребенка продюсера Олеси Сазыкиной. В новом интервью женщина призналась, что все – и сенсационные откровения, и непримиримый конфликт – было спланировано заранее.

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