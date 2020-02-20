Скандал с ДНК-тестом на "Пусть говорят" оказался постановкой

Олеся Сазыкина утверждает, что шесть лет назад родила от Андрея Григорьева-Апполонова сына Германа. В очередном выпуске ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" продюсер посредством ДНК-теста решила доказать отцовство известного артиста. Примечательно, что тот отказывался до последнего, но потом вдруг согласился. Впрочем, результаты исследования оказались отрицательными.
Возможная любовница Андрея Григорьева-Апполонова заявила, что скандал в эфире был инсценирован. Да и ДНК-тест тоже оказался ненастоящим. Как рассказала Сазыкина, сейчас готовится новый выпуск – продолжение истории. Олеся намерена всем доказать, что действительно родила от популярного артиста.
Еще женщина объявила, что у них с рыжим из "Иванушек" на самом деле нет никакого конфликта, наоборот, они хорошо общаются, и всяким шоу он только рад, потому что расценивает их как дополнительный пиар. "Это определенные правила игры. Вы же понимаете, как все делается на телевидении. Нужно было создать определенный хайп..." – объяснила Олеся Сазыкина.
"Это все шоу, искусственно созданный пиар-ход", – разоткровенничалась с "Собеседником" дама. Сазыкина подчеркнула, что за последние три года выпуск с Григорьевым-Апполоновым дал самые высокие рейтинги. "Да и скоро 25-летие группы "Иванушки", будет большой концерт в ноябре. Скандал – хорошая реклама для этого события", – отметила женщина.
Как рассказала Олеся Сазыкина, в следующих двух эфирах шоу "Пусть говорят" будет проведен новый ДНК-тест, у других специалистов, а потом они с Андреем Григорьевым-Апполоновым подытожат историю взаимоотношений.
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