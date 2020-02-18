Рак, похороны отца и огромные долги: красавец из сериала "Клон" резко сдал из-за стресса

В 2017 году скончался отец Лусиано, Габриель. Родитель знаменитости долгое время боролся с раком простаты, но болезнь оказалась сильнее. Трагическое событие больно ударило по звезде сериала "Клон". Артист решил сделать перерыв в карьере, чтобы прийти в себя.
Похоронив отца, Лусиано узнал, что тот оставил в наследство огромные долги перед банком. Финансовая организация требовала выплатить несколько миллионов реалов. Шафир и его близкие не смогли найти деньги в короткий срок. Счета матери звезды сериала "Клон", Бет Шафир, оказались заблокированы. Периодически родительнице артиста перечисляют гонорар за съемки в реалити-шоу, однако получить доступ к средствам Бет не может.
Весной 2020 года на бразильском телевидении стартует показ программы, в которой будет без прикрас показана нелегкая жизнь артиста и его семьи. По словам Лусиано, тема разбирательства с банком будет затронута в рамках проекта, однако она не будет главной.
Добавим, что звезда сериала "Клон" сегодня живет со второй женой Луанной Мелони. У пары двое детей. Сейчас Лусиано Шафир преимущественно работает в театре. О финансовых проблемах знаменитость предпочитает не говорить.
Между тем поклонники отмечают, что после смерти отца Лусиано резко постарел. Видимо, сказался стресс. Сам Шафир говорит, что перестал беспокоиться из-за ушедшей молодости. Счастье звезда сериала "Клон" находит в детях и любимой работе.
Отметим, что у артиста есть дочь от первого брака Саша. С наследницей, которая делает модельную карьеру, Лусиано долгое время не мог найти общий язык, однако со временем отношения наладились. Между тем девушка отказалась сниматься в семейном реалити-шоу, чем очень разозлила погрязшую в долгах бабушку, сообщает StarHit.
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