Снова изменил: жена известного актера пришла искать правду на шоу Шепелева

Жена известного актера Александра Самойлова обратилась за помощью на шоу "На самом деле". Теперь у нее есть неопровержимое доказательство измены мужа.

Два года назад в эфире Первого канала мужчина поклялся, что больше не будет ходить налево. Однако Ирина утверждает, что он обещание не сдержал. В качестве доказательств женщина предоставила видео, которое снял их сын – Самойлова застукали в квартире другой. Неверный муж уверяет, что не занимался в тот вечер ничем противозаконным, правда, проверку на детекторе лжи пройти отказался.

Да и остальные факты оказались против него. В эфире "На самом деле" Ирина Аверина рассказала, что ждала мужа после съемок. Однако Александр позвонил и предупредил, что работа затягивается и он не знает, когда вернется. Женщина сразу почувствовала неладное, ведь муж обратился к ней по имени, а не ласковым прозвищем, как обычно.

"Мы живем почти 30 лет вместе, и по каждой интонации или манере преподносить фразы я могу понять, врет он мне или шутит", – отметила она.

Тогда Ирина позвонила своей подруге на съемочную площадку, и та рассказала, что Александр уехал на такси с коллегой по цеху Литой Мозолевской. Обманутая жена попыталась снова дозвониться до артиста, а потом и до той, с кем ее муж покинул съемки. Однако телефоны не отвечали. Тогда женщина пошла на крайние меры и вместе с сыном отправилась в квартиру Мозолевской. Там ей никто не открыл, но за стеной отчетливо было слышно, как звонит телефон Самойлова. Тогда Аркадий, сын актера, увидел отца в окне чужой квартиры и смог заснять на камеру, как его родитель невозмутимо курит на кухне.

Чтобы выяснить правду, в студию "На самом деле" пригласили ту самую Литу Мозолевскую. Женщина заявила, что в тот вечер они были втроем – актер Александр Самойлов, она и ее муж Владимир, который наотрез отказался участвовать в программе и запретил упоминать о себе. Также стоит отметить, что мужчина не подтвердил, были ли они в ту злополучную ночь в квартире.

Когда Литу спросили, был ли супруг дома, она ответила да, но детектор лжи сказал обратное – женщина нагло врала. Все это время Александр Самойлов сидел молча. Действительно, кто уже поверит словам человека, столько лет обманывающего жену...

Однако под конец его "прорвало", он стал обвинять Ирину в том, что та постоянно его контролирует, не дает свободы. Да уж, несчастный мужчина.

"Я отрезал звонки, повел тогда себя так именно потому, что хотелось хотя бы час, хотя бы два не слышать бесконечных обвинений, что ты гуляешь и шляешься", – выпалил артист.

Однако сколько бы мужчина и его подруга ни пытались утаить правду, она все равно всплыла. На вопрос ведущего, есть ли что-то между Литой и Александром, что хотелось бы скрыть, актриса ответила нет. И это снова была ложь!

В итоге Ирина Аверина заявила, что собирается развестись с мужем-изменщиком. Проверка только укрепила ее уверенность в том, что семья больше не может существовать. Стоит отметить, что Александр Самойлов так и не признал своей вины в студии программы "На самом деле".