Популярную актрису шантажировали секс-видео с Паниным

Известная актриса Саша Бортич и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев появились в очередном выпуске смелого шоу "Comment Out". Знаменитости боролись друг с другом за 300 метров новогодней электрогирлянды и шесть бутылок игристого вина.

По условиям конкурса артистке требовалось написать спорный во всех отношениях комментарий в "Инстаграм" певицы Елены Ваенги. Текст сообщения звучал так: "Моему знакомому, которого ты знаешь, срочно нужна прикрывашка, чтобы скрыть ориентацию, только не Лера Кудрявцева. Ее уже спалил Шепелев".

Бортич сомневалась, писать ли Ваенге, ровно до того момента, пока не услышала о наказании: посмотреть свежее секс-видео с Алексеем Паниным, не жмурясь и не отворачиваясь. Устроители шоу шантажировали звезду: мол, либо отправляй сообщение, либо знакомься с записью, на которой в известного актера входит чья-то нога.

Ведущий программы Владимир Маркони попытался объяснить участникам суть конфликта между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой. "Сейчас в "Инстаграм" у Дмитрия Шепелева и Леры Кудрявцевой активный конфликт. Потому что, когда он выставил фотографию со своей девушкой, написали: "Почему у всех этих геев есть прикрывашки?". Он в ответ написал: "Я тоже не понимаю, я писал Лере Кудрявцевой, чтобы она была моей прикрывашкой, но она была занята в этот момент", – сказал шоумен.

В ответ Саша Бортич сообщила, что в Голливуде тех, кто помогает скрывать истинную сексуальную ориентацию человека, называют "борода". Дескать, это давно уже не новости. Между тем развратное видео с Алексеем Паниным она не будет смотреть даже под дулом пистолета. Артистка отправила скандальный комментарий Ваенге.