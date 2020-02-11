Похудевшая Адель шокировала народ своим видом

Адель похудела настолько, что даже поклонники редко признают в девушке любимую голосистую пышку. Некоторые опасаются за стояние ее здоровья, ведь артистка потеряла более 30 килограммов.

Информация о сильно изменившейся девушке появилась в Сети давно. Однако так как певица ведет довольно закрытую жизнь, никому пока не удалось запечатлеть все метаморфозы в образе сладкоголосой британки.

Недавно в инстаграм-аккаунте польской телеведущей Кинги Русин появилась фотография с закрытой вечеринки, которую устраивали Бейонсе и Джей Зи. В кадре женщина изображена с миловидной девушкой. Чтобы узнать в худышке знаменитую Адель, нужно хорошенько присмотреться к чертам лица красавицы на фото. Как оказалось, с трудностями идентификации столкнулась и Русин. Как пишет теледива, она не сразу признала в собеседнице британскую певицу. "Честно говоря, я ее не узнала, потому что она худенькая, как запятая! Мы разговаривали, смеялись, пока она не произнесла свое имя", – призналась в посте Кинга.

Фолловеры были шокированы кадром и не сразу узнали обладательницу 15 статуэток Грэмми. "Я подумала, что это фотография с Натали Портман", – написал один из поклонников телеведущей.

Ранее тренер звезды рассказала, как ей удалось добиться таких изменений во внешности певицы Адель. "Самой тяжелой была первая неделя. Самые интенсивные тренировки и жесткие ограничения по питанию пришлись именно на это время. Она могла потреблять не больше тысячи калорий в день. Упор был также сделан на зеленые соки из овощей и зелени. И вот результат: сейчас она не выглядит слишком худой, она выглядит великолепно!" – рассказывала спорт-инструктор Камила Гудис.

