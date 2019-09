Adele Tribute Show: Впервые хиты легендарной Адель прозвучат в России

6 октября 2019 года российские меломаны увидят в Крокус Сити Холле одно из лучших трибьют-шоу Великобритании! Отмеченное наградами Adele Tribute Show, которое проводится по всему миру с 2011 года, и признано лучшим трибьют-шоу Великобритании 2016 и 2017 года, впервые будет представлено в России.

Британскую исполнительницу Натали Блэк (Natalie Black) едва ли можно отличить от культовой певицы Adele – поражает как внешнее сходство вокалисток, так и манера исполнения. 6 октября Натали впервые выступит в России в рамках одного из лучших трибьют-шоу Великобритании Adele Tribute Show. Знаменитое по всему миру трибьют-шоу на песни Адель включает в себя все ее хиты, известные по всему миру, а также ставшие саундтреками, таки как Hello, Rolling in the deep, Set fire to the rain, When we were young, Someone like you, Skyfall и многие другие. Это будут первые публичные исполнения, пожалуй, самых прослушиваемых международных хитов.

Исполнение Натали Блэк зачаровывает зрителей необычайной красотой и силой голоса (контральто в 5 октав), а образ, созданный девушкой, удивляет, ведь схожесть с оригиналом почти идеальна.

Создательница шоу, Натали Блэк, сделала всё возможное, чтобы произвести максимальное впечатление на мировую аудиторию. Самый титулованный и самый гастролируемый мастер перевоплощений Натали Блэк оставляет своих зрителей зачарованными своим богатым и одухотворенным голосом, костюмами-репликами и естественным подобием.