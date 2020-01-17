Минус 40 килограммов: раскрыт секрет феноменального похудения знаменитой певицы

Звездного тренера Камилу Гудис иначе как волшебницей не называют. Она рассказала, что залог правильного похудения – режим, которого обязательно нужно придерживаться. У Адель было строгое расписание приемов пищи и тренировок, от которого нельзя было отклоняться. Первым делом Гудис потребовала от певицы сократить потребляемое количество калорий.
"Самой тяжелой была первая неделя. Самые интенсивные тренировки и жесткие ограничения по питанию пришлись именно на это время. Она могла потреблять не больше тысячи калорий в день. Упор был также сделан на зеленые соки из овощей и зелени. И вот результат: сейчас она не выглядит слишком худой, она выглядит великолепно!" – цитирует Гудис издание Hello!
Артистку и тренера свела супруга певца Робби Уильямса – Айда Филд. Она уже много лет тренируется с Камилой. Жена знаменитого исполнителя предоставила им спортивный зал в своем лос-анджелесском доме. Таким образом, Гудис и Адель смогли заниматься в приватной обстановке.
"На первой тренировке я ее не узнала. Когда она уходила, то я подумала: "Эта девушка выглядит, как Адель". Сейчас это, конечно, смешно вспоминать. Могу сказать, что она большая молодец. Она полностью изменила свой образ жизни и пищевые привычки", – дополнила тренер.
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