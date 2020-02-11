Актер из фильма "Моя ужасная няня" скоропостижно скончался

Британский актер Рафаэль Коулман скончался на 26-м году жизни. По словам родственников, артист умер во время пробежки. Другие подробности не разглашаются.
"У него было несколько ролей, он был удостоен наград и мог выбрать карьеру актера. Но он хотел быть ученым, чтобы спасать планету", – цитирует его отчима Teleprogramma.pro.
Напомним, Рафаэль Коулман приобрел известность благодаря роли в фильме "Моя ужасная няня". Он также снялся в картинах "Четвертый вид" и "Оно живет", сообщает VSE42.
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